Бьорндалена хотели нанять тренером для сборной России

Норвежец и его супруга, четырехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева , в 2019 году подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая. Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая по биатлону, а Домрачева стала отвечать за подготовку женской команды.

"СБР мог предложить работу тренером Бьорндалену, но сейчас этот вопрос уже не актуален, - сказал Майгуров, - Сумма не обсуждалась, но с Бьорндаленом это была бы имиджевая история, а не финансовая".