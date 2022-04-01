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2 часа назад

Бьорндалена хотели нанять тренером для сборной России

ТАСС

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) рассматривало идею приглашения восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена на пост тренера. Об этом журналистам рассказал президент СБР Виктор Майгуров.

Бьорндалена хотели нанять тренером для сборной России
Фото: WikipediaWikipedia

Норвежец и его супруга, четырехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева, в 2019 году подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая. Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая по биатлону, а Домрачева стала отвечать за подготовку женской команды.

"СБР мог предложить работу тренером Бьорндалену, но сейчас этот вопрос уже не актуален, - сказал Майгуров, - Сумма не обсуждалась, но с Бьорндаленом это была бы имиджевая история, а не финансовая".

Старшим тренером мужской сборной России по биатлону является Юрий Каминский, пост старшего тренера женской сборной занимает Михаил Шашилов.

Биатлон,Михаил Шашилов,Виктор Майгуров,Юрий Каминский,Дарья Домрачева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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