Губерниев оценил решение Фуркада порвать флаг Франции ради россиян

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение биатлониста Симона Фуркада порвать флаг Франции ради российских спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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Журналист поблагодарил Фуркада, отметив, что ему тоже жаль российских спортсменов.

«Симон Фуркад — молодец. У него из-за этого никаких проблем не будет, потому что он живет в демократичной Франции», — заявил Губерниев.

Ранее 1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.