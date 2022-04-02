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1 час назад

Васильев предложил лишать премии биатлонистов за пропуск чемпионата России

Газета.Ruиещё 7

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова за пропуск масс-старта на чемпионате России в Тюмени.

Васильев предложил лишать премии биатлонистов за пропуск ЧР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победу в гонке одержал Василий Томшин. Он прошел дистанцию за 39 минут 39,3 секунды и допустил два промаха. Второе место занял призер Олимпийских игр — 2022 и чемпион мира — 2017 в эстафетах Максим Цветков (отставание - 0,9 секунды; один промах). Третье место досталось Никите Поршневу (+31,3; 1).

«Мне непонятно, почему не бежали Логинов, Латыпов и Серохвостов. Почему они игнорируют чемпионат России? Это безобразие. Серохвостов-то чего пропустил масс-старт? Какая-то безответственность, такие вещи недопустимы.

Нужно выносить на обсуждение вопрос о членах сборной, которые не выходят на старт по неуважительным причинам. Уважительной причиной для пропуска могут служить только проблемы со здоровьем.

Тот же Йоханнес Клэбо бежал на Олимпиаде с отравлением. Если таких причин нет, то нужно ставить вопрос о депремировании или снижении стипендии» – приводит слова Васильева РИА «Новости».

Чемпионат России завершится 3 апреля.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от своих соревнований российских и белорусских спортсменов на фоне ситуации на Украине. 29 марта IBU приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

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