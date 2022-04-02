Васильев предложил лишать премии биатлонистов за пропуск ЧР

«Мне непонятно, почему не бежали Логинов, Латыпов и Серохвостов. Почему они игнорируют чемпионат России? Это безобразие. Серохвостов-то чего пропустил масс-старт? Какая-то безответственность, такие вещи недопустимы.



Нужно выносить на обсуждение вопрос о членах сборной, которые не выходят на старт по неуважительным причинам. Уважительной причиной для пропуска могут служить только проблемы со здоровьем.



Тот же Йоханнес Клэбо бежал на Олимпиаде с отравлением. Если таких причин нет, то нужно ставить вопрос о депремировании или снижении стипендии» – приводит слова Васильева РИА «Новости».