Олимпийская чемпионка по биатлону объявила о завершении карьеры

"Это супер эмоционально. Очень сложно. Я много плакала сегодня, даже когда я проснулась утром и осознала, что сегодня мой последний день и моя последняя гонка на Кубке мира. Мне очень грустно, но я также с нетерпением жду того, что будет дальше", - сказала спортсменка в прощальном видео, опубликованном Международным союзом биатлонистов (IBU) на своем официальном You-Tube-канале.