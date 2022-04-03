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1 час назад

Резцова возглавила женский рейтинг Союза биатлонистов России по итогам сезона

ТАССиещё 2

Кристина Резцова стала лучшей в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам завершившегося сезона. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Резцова возглавила женский рейтинг Союза биатлонистов России
Фото: ТАССТАСС

Резцова набрала 1 608 очков. Далее идут Виктория Сливко (1 182 балла), Ирина Казакевич (1 169), Ульяна Нигматулина (1 157), Светлана Миронова (1 007), Лариса Куклина (998), Анастасия Егорова (913), Екатерина Носкова (982), Тамара Дербушева (871), замкнула десятку Елизавета Каплина (820).

Резцовой 25 лет, она является обладательницей серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в Пекине. Также на ее счету две серебряные награды чемпионата Европы.

Биатлон,Ирина Казакевич,Кристина Резцова,Лариса Куклина,Елизавета Каплина,Анастасия Егорова,Виктория Сливко,Светлана Миронова,
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