Резцова возглавила женский рейтинг Союза биатлонистов России

Кристина Резцова стала лучшей в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам завершившегося сезона. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Резцовой 25 лет, она является обладательницей серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в Пекине. Также на ее счету две серебряные награды чемпионата Европы.