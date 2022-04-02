Казакевич: иностранцы многое потеряли, отказавшись от наших этапов КМ

«Без сомнения, это Тюмень. Без лести какой-то. Я всегда говорю, что в Тюмени все организовано на высшем уровне, на уровне Кубка мира, а я проехала там все этапы. Здесь самый высокий уровень, как по мне. Думаю, иностранцы многое потеряли, отказавшись от наших этапов Кубка мира», — передает слова Казакевич «Чемпионат».