Российская биатлонистка завершила карьеру из-за низкой зарплаты

«Я поняла, что дальше не вытягиваю финансово свою жизнь и жизнь сына, возник переломный момент. Я поняла, что не вывезу это все — не бывать дома по три месяца, приезжать домой на пять дней максимум и получать зарплату 27 тысяч в месяц», — заявила спортсменка. Васильева добавила, что, начав работать лыжным тренером в Сочи, она стала получать в несколько раз больше.