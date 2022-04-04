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1 час назад

Российская биатлонистка завершила карьеру из-за зарплаты в 27 тысяч рублей

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Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала, почему решила завершить спортивную карьеру. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Российская биатлонистка завершила карьеру из-за низкой зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я поняла, что дальше не вытягиваю финансово свою жизнь и жизнь сына, возник переломный момент. Я поняла, что не вывезу это все — не бывать дома по три месяца, приезжать домой на пять дней максимум и получать зарплату 27 тысяч в месяц», — заявила спортсменка. Васильева добавила, что, начав работать лыжным тренером в Сочи, она стала получать в несколько раз больше.

Биатлонистка неоднократно жаловалась на низкую зарплату. Весной 2021-го она расплакалась на камеру из-за большого количества тренировок и отсутствия денег, а также рассказывала о выступлении на чемпионате мира по летнему биатлону ради того, чтобы заработать на телевизор.

В сентябре 2019-го Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В ее активе золотая медаль в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место в 2018 году.

Биатлон,Российские спортсменки,Маргарита Васильева,
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