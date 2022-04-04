Журова предложила дать гражданство РФ порвавшему флаг Франции биатлонисту

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова предложила дать российское гражданство французскому бывшему биатлонисту Симону Фуркаду, который поддержал российских спортсменов.
«Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повел себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции», - цитирует Журову «Чемпионат».
Она также добавила, что если Фуркад изъявит желание получить российское гражданство, то в РФ его поддержат и постараются осуществить это.
Напомним, Симон Фуркад выступил против отстранения российских биатлонистов от международных соревнований. На юниорском чемпионате мира спортсмен поддержал российскую сборную и, разрезав французский флаг, приклеил его на вакс-кабину как российский триколор.
Тем временем младший брат спортсмена, французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что после интервью российскому СМИ, где Симон рассказывает историю о флаге, он получил массу гневных сообщений.