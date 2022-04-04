«Жить не на что»: Васильева раскрыла причины завершения карьеры

Бывшая биатлонистка сборной России Маргарита Васильева рассказала, что ей пришлось завершить карьеру из-за слишком маленькой зарплаты. В интервью «Матч ТВ» она заявила, что финансово не «вытягивает».
«За весь январь я получила девять тысяч рублей. Не знаю, что это было, аванс, зарплата, не понимаю. В декабре выплатили какую-то небольшую часть за январь и остатки уже вот, в январе. Я поняла, что не вывезу это все — не бывать дома по три месяца, приезжать домой на пять дней максимум и получать зарплату 27 тысяч в месяц. Поняла, что это того не стоит», — заявила Васильева.
По ее словам, прошлым летом ей поставили на минимальную ставку без надбавок из-за того, что она выходила из дисквалификации.
«Была мысль, что отберусь на летний ЧМ и что-то изменится, но нет, зарплата осталась прежней», — добавила она.
На Кубок мира ей отобраться не удалось — несмотря на хорошую скорость, она показала плохую стрельбу. Позднее спортсменка из-за болезни неважно выступила и на «Ижевской винтовке», что подкосило ее окончательно.
«Жить не на что, и так уже вся в долгах, в кредитах. У меня есть сын и ответственность за него», — отметила Васильева.
Напомним, что о завершении карьеры Васильевой на прошлой неделе рассказала ее тренер Людмила Панова. Ранее, в 2019 году, ее дисквалифицировали на 18 месяцев из-за пропуска трех допинг-тестов во внесоревновательный период.