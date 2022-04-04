«Жить не на что»: Васильева раскрыла причины завершения карьеры

«За весь январь я получила девять тысяч рублей. Не знаю, что это было, аванс, зарплата, не понимаю. В декабре выплатили какую-то небольшую часть за январь и остатки уже вот, в январе. Я поняла, что не вывезу это все — не бывать дома по три месяца, приезжать домой на пять дней максимум и получать зарплату 27 тысяч в месяц. Поняла, что это того не стоит», — заявила Васильева.