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1 час назад

«Жить не на что»: Васильева раскрыла причины завершения карьеры

Елена Прошина

Бывшая биатлонистка сборной России Маргарита Васильева рассказала, что ей пришлось завершить карьеру из-за слишком маленькой зарплаты. В интервью «Матч ТВ» она заявила, что финансово не «вытягивает».

«Жить не на что»: Васильева раскрыла причины завершения карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За весь январь я получила девять тысяч рублей. Не знаю, что это было, аванс, зарплата, не понимаю. В декабре выплатили какую-то небольшую часть за январь и остатки уже вот, в январе. Я поняла, что не вывезу это все — не бывать дома по три месяца, приезжать домой на пять дней максимум и получать зарплату 27 тысяч в месяц. Поняла, что это того не стоит», — заявила Васильева.

По ее словам, прошлым летом ей поставили на минимальную ставку без надбавок из-за того, что она выходила из дисквалификации.

«Была мысль, что отберусь на летний ЧМ и что-то изменится, но нет, зарплата осталась прежней», — добавила она.

На Кубок мира ей отобраться не удалось — несмотря на хорошую скорость, она показала плохую стрельбу. Позднее спортсменка из-за болезни неважно выступила и на «Ижевской винтовке», что подкосило ее окончательно.

«Жить не на что, и так уже вся в долгах, в кредитах. У меня есть сын и ответственность за него», — отметила Васильева.

Напомним, что о завершении карьеры Васильевой на прошлой неделе рассказала ее тренер Людмила Панова. Ранее, в 2019 году, ее дисквалифицировали на 18 месяцев из-за пропуска трех допинг-тестов во внесоревновательный период.

Биатлон,Маргарита Васильева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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