Резцова стала лучшей биатлонисткой сборной РФ по итогам сезона

Трехкратная олимпийская призерка, российская биатлонистка Кристина Резцова возглавила рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2021/22. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Пятерка лучших в рейтинге СБР сезона-2021/22 среди женщин выглядит следующим образом:
1. Кристина Резцова — с 1608 очками;
2. Виктория Сливко — 1182;
3. Ирина Казакевич — 1169;
4. Ульяна Нигматуллина — 1157;
5. Светлана Миронова — 1007.
Всего биатлонисты принесли в копилку сборной России на Олимпиаде 2022 года четыре медали. Женская команда стала второй в эстафете, а мужская — третьей, также по еще одной бронзе добавил Эдуард Латыпов (в гонке преследования) и команда в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов).
Резцова взяла серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.
Ранее французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что получает много негативных сообщений в социальных сетях после поддержки российских спортсменов, отстраненных из-за ситуации на Украине.