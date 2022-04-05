Резцова стала лучшей биатлонисткой сборной РФ по итогам сезона

Всего биатлонисты принесли в копилку сборной России на Олимпиаде 2022 года четыре медали. Женская команда стала второй в эстафете, а мужская — третьей, также по еще одной бронзе добавил Эдуард Латыпов (в гонке преследования) и команда в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов).