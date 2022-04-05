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2 часа назад

Резцова - лучшая биатлонистка сборной России по итогам сезона

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская призерка, российская биатлонистка Кристина Резцова возглавила рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2021/22. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Резцова стала лучшей биатлонисткой сборной РФ по итогам сезона
Фото: ReutersReuters

Пятерка лучших в рейтинге СБР сезона-2021/22 среди женщин выглядит следующим образом:

1. Кристина Резцова — с 1608 очками;

2. Виктория Сливко — 1182;

3. Ирина Казакевич — 1169;

4. Ульяна Нигматуллина — 1157;

5. Светлана Миронова — 1007.

Всего биатлонисты принесли в копилку сборной России на Олимпиаде 2022 года четыре медали. Женская команда стала второй в эстафете, а мужская — третьей, также по еще одной бронзе добавил Эдуард Латыпов (в гонке преследования) и команда в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов).

Резцова взяла серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

Ранее французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что получает много негативных сообщений в социальных сетях после поддержки российских спортсменов, отстраненных из-за ситуации на Украине.

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