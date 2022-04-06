Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
1 час назад

34-летний Яков Фак намерен продолжить профессиональную карьеру

Чемпионат.comиещё 1

Словенский биатлонист Яков Фак намерен продолжить профессиональную карьеру. Об этом сообщил тренер сборной Словении Янез Марич. В августе Факу исполнится 35 лет.

34-летний Яков Фак продолжит спортивную карьеру
Фото: EPAEPA

«Он сказал мне, что собирается продолжать до следующей Олимпиады, но я не знаю, насколько искренне он это говорит. Может, он шутит над нами, не знаю. Ясно, что он всё ещё является двигателем команды. Яков – это особая история, и ему больше не нужно что-то доказывать. Он уже так много достиг в биатлоне, что стал легендой», — приводит слова Марича Siol.

Фак – обладатель серебряной медали Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане и бронзовой Олимпиады-2010 в Ванкувере, двукратный чемпион мира и серебряный призёр 2012 года.

Биатлон,Янез Марич,Яков Фак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители