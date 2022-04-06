Чемпионка ОИ продала квартиру ради собственного турнира

В этом году мы ввели административный сбор. Меня спрашивали: вы, наверное, на всём этом зарабатываете? Но проведение этапа Кубка стоит пять миллионов рублей. Это транспортная логистика, перелёт, проживание, подарки и всё-всё-всё на свете. Те же футболки для участников и тренеров, тысяча штук. И умножаем все расходы на шесть — по количеству этапов», — приводит слова Богалий «Российская газета».