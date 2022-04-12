Ольга Зайцева заявила, что женской сборной России по биатлону нужен жёсткий тренер

«Падин уже работал в сборной России, однако опять что-то не нравилось. У нас всегда какие-то претензии к тренеру, и не дают работать ему хоть какой-то цикл. У нас нет плохих тренеров — надо просто давать работать. Если Андрей согласится и его поставят, то это неплохой вариант. Я думаю, что каждому тренеру надо давать дорабатывать до конца и дать хотя бы какой-то период, чтобы результаты пошли. Не бывает такого, чтобы результаты очень быстро начинали появляться. Если тренерам будут давать работать олимпийский цикл как минимум, то результат будет.