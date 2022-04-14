Россиянок исключили из украинской сборной по биатлону

Три российские спортсменки исключены из сборной Украины по биатлону. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение федерации биатлона Украины.
Как уточняется, Министерство по делам молодежи и спорта Украины уволили Ольгу Абрамову, Екатерину Бех и Оксану Москаленко, сменивших спортивное гражданство на украинское. По словам тренера биатлонисток Евгения Колупаева, по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.
Абрамова начала выступать за украинскую сборную в 2012 году, Бех и Москаленко — в 2018-м. Абрамова трижды выигрывала летний чемпионат мира. Бех — двукратная чемпионка мира среди юниоров.
Ранее из украинской сборной исключили российскую фигуристку Анастасию Шаботову, сменившую спортивное гражданство в 2019 году. Спортсменка поставила лайк под постом Евгения Плющенко, поддержавшего спецоперацию на Украине.
Двукратный олимпийский чемпион заявил, что готов взять украинскую спортсменку в свою группу. Однако до сих пор Плющенко не удалось выйти на связь с фигуристкой.