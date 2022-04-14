Россиянок исключили из украинской сборной по биатлону

Три российские спортсменки исключены из сборной Украины по биатлону. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение федерации биатлона Украины.

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Как уточняется, Министерство по делам молодежи и спорта Украины уволили Ольгу Абрамову, Екатерину Бех и Оксану Москаленко, сменивших спортивное гражданство на украинское. По словам тренера биатлонисток Евгения Колупаева, по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.

Абрамова начала выступать за украинскую сборную в 2012 году, Бех и Москаленко — в 2018-м. Абрамова трижды выигрывала летний чемпионат мира. Бех — двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Ранее из украинской сборной исключили российскую фигуристку Анастасию Шаботову, сменившую спортивное гражданство в 2019 году. Спортсменка поставила лайк под постом Евгения Плющенко, поддержавшего спецоперацию на Украине.