Ещё одну россиянку исключили из состава сборной Украины по биатлону

Бывшая российская биатлонистка Дарья Сидорова уволена из состава сборной Украины Министерством по делам молодёжи и спорта, сообщает Sport.ua. Она присоединилась к украинской сборной в 2021 году.

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Источник сообщает, что в начале апреля Сидорова высказалась против проведения российской военной спецоперации на Украине. Биатлонистка не успела дебютировать за Украину на международном уровне, но уже выступала на чемпионате страны.

Отметим, что ещё две натурализованные российские спортсменки продолжают числиться в составе сборной Украины. Это Надежда Белкина и Анастасия Рассказова.