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2 часа назад

Ещё одну россиянку исключили из состава сборной Украины по биатлону

Чемпионат.com

Бывшая российская биатлонистка Дарья Сидорова уволена из состава сборной Украины Министерством по делам молодёжи и спорта, сообщает Sport.ua. Она присоединилась к украинской сборной в 2021 году.

Ещё одну россиянку исключили из состава сборной Украины по биатлону
Фото: соцсетисоцсети

Источник сообщает, что в начале апреля Сидорова высказалась против проведения российской военной спецоперации на Украине. Биатлонистка не успела дебютировать за Украину на международном уровне, но уже выступала на чемпионате страны.

Отметим, что ещё две натурализованные российские спортсменки продолжают числиться в составе сборной Украины. Это Надежда Белкина и Анастасия Рассказова.

Напомним, ранее три бывшие российские биатлонистки — Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова — также были уволены из состава сборной Украины Министерством по делам молодёжи и спорта.

Биатлон,Оксана Москаленко,Екатерина Бех,Надежда Белкина,Дарья Сидорова,Ольга Абрамова,
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