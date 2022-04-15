Российская лыжница рассказал, что дало ей государство за победы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала, что дало ей государство за победы на Олимпиадах. На Олимпиаде в Калгари в 1988 году Резцова завоевала золото в лыжной эстафете, на ОИ-1992 в Альбервиле — золото в биатлонном спринте, а на ОИ-1994 в Лиллехаммере — золото в биатлонной эстафете.
«Я в Химках и живу. Мне за первую Олимпиаду двухкомнатную [квартиру] дали. А потом вот за вторую Олимпиаду двушку на трёшку поменяли.
А премиальные впервые нам стали платить в 1994 году уже в России. В 1994 году премиальные за победу на Олимпиаде были 15 тысяч долларов», — приводит слова Анфисы Резцовой «Комсомольская правда».