Российская лыжница рассказал, что дало ей государство за победы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала, что дало ей государство за победы на Олимпиадах. На Олимпиаде в Калгари в 1988 году Резцова завоевала золото в лыжной эстафете, на ОИ-1992 в Альбервиле — золото в биатлонном спринте, а на ОИ-1994 в Лиллехаммере — золото в биатлонной эстафете.