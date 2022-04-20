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1 час назад

На Украине раскрыли зарплаты исключённых из сборной российских биатлонисток

Секрет Фирмы

Биатлонистки российского происхождения, которых ранее исключили из сборной Украины, были на особом положении в команде, заявила местному изданию «Сегодня» украинская биатлонистка, чемпионка мира среди юниоров Анна Кривонос. По её словам, они получали от $300 до $1000 в месяц, что намного больше зарплаты других их коллег. Министерство по делам молодёжи и спорта Украины исключило из сборной Ольгу Абрамову, Екатерину Бех и Оксану Москаленко.

На Украине раскрыли зарплаты российских биатлонисток
Фото: EPAEPA

Кривонос рассказала, что зарплата формируется из выплат от нескольких источников, от Министерства по делам молодёжи и спорта Украины, а также кто-то получает деньги от силовых министерств. Перед Олимпийскими играми части спортсменов добавляют ещё примерно по $300. Более того, есть премии от федерации, которые выплачивает президент.

Биатлонистка заявила, что особенное отношение к россиянкам проявлялось везде. Например, они якобы получали самую лучшую экипировку, в то время как украинкам часто отказывали в обновлении костюмов.

Спортсменок российского происхождения также размещали ближе к месту, где проходят соревнования, добавила Кривонос.

«Мы живём в Ворохте, откуда до старта ехать минут 40–50, а россиянки жили в Буковеле, в лучших условиях и ближе к трассе, в пределах минут 10», — сказала она.

14 апреля стало известно, что Министерство по делам молодёжи и спорта Украины решило исключить из сборной страны по биатлону трёх спортсменок российского происхождения. Ими оказались Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко, которые давно стали гражданками Украины. Решение насчёт Абрамовой вызвало возмущение некоторых украинских спортсменов и редакции сайта федерации. Они направили письмо в ведомство.

Биатлон,Оксана Москаленко,Екатерина Бех,Ольга Абрамова,
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