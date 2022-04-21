Канделаки назвала карьеру Губерниева "бразильским сериалом»

Конкретная карьера Губерниева – пример того, что биатлон, который не был в России ключевым, стал спортом № 1. Когда мне кто-то говорит, что биатлон смотрели до Губерниева... Да, смотрели, но мы смотрим на цифры и понимаем, что из этого вида спорта он сделал бразильский сериал. Мы узнали, у кого жена беременна, у кого-то еще что-то. Все вызывает эмпатию.