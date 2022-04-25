Резцова резко высказалась о предстоящих выборах

Я не буду страдать, потому что у меня в Ханты-Мансийске нет проблем с тем, чтобы я сама по себе тренировалась. А есть такие регионы, которые не могут обеспечить подготовку, если, например, заранее не написали план. Потому что бюджет закладывается в начале сезона. И таких нюансов очень много.