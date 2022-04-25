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2 часа назад

Кристина Резцова о выборах главы СБР: «Какой смысл распределять сейчас тренеров, если у нас поменяется президент?»

Sports.ruиещё 1

Выборы предварительно назначены на 23 июня. Контракты действующих тренеров сборной России заключены на срок до 31 мая.

Резцова резко высказалась о предстоящих выборах
Фото: ТАССТАСС

Как ты относишься к тому, что выборы СБР проходят после того, как будут назначены тренеры сборной, а не наоборот?

Естественно, я негативно отношусь. Потому что любой здравомыслящий человек должен понимать, что если вдруг его не изберут, должна будет произойти как минимум какая-то перереформа. Страдать-то будет кто? Только те люди, которые готовятся.

Я не буду страдать, потому что у меня в Ханты-Мансийске нет проблем с тем, чтобы я сама по себе тренировалась. А есть такие регионы, которые не могут обеспечить подготовку, если, например, заранее не написали план. Потому что бюджет закладывается в начале сезона. И таких нюансов очень много.

Большинство предыдущих президентов, насколько я знаю, либо уходили добровольно, либо перевыборы могли назначить на срок до распределения тренеров. Какой смысл распределять сейчас тренеров, если у нас поменяется президент?

Следующий контракт с тренерами должен заключаться не после начала их фактической работы, а до. Поэтому какой смысл проведения этих выборов в середине июня?

Я понимаю, почему это делается. Если что-то пойдет не так, новый президент скажет: «Да мы тут ни при чем, его при старом назначали, что вы к нам пристали?»

Знаешь, в чем проблема? У нас все рассчитывают на то, что что-то пойдет не так. Нужно рассчитывать на то, что все пойдет так. Для этого работать и от этого отталкиваться.

Зачем выбирать тренеров, если будет какая-то перереформа? Непонятно, зачем делать что-то, подразумевая, что если что-то не так, что мы поменяем все опять. Ну да, у нас не бывает, чтобы «так» пошло, – сказала Резцова в подкасте «Голос биатлона».

Биатлон,Кристина Резцова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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