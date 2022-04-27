Журова высказалась о санкциях за встречу с Путиным

Могут зацепиться за выступления, слова или просто за присутствие на мероприятии, как это было с Женей Рыловым. Но не надо путать: встреча олимпийцев с президентом — это традиционное мероприятие, она всегда бывает после окончания Олимпиады. Это торжественное награждение, это нормально.