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1 час назад

Светлана Журова: «Если за встречу с президентом международные спортивные федерации введут персональные санкции, это будет верх абсурда»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о встрече олимпийцев в президентом России Владимиром Путиным.

Журова высказалась о санкциях за встречу с Путиным
Фото: 

«К нашим олимпийцам и так применены санкции, они не могут выступать на международных соревнованиях. Но если за встречу с президентом России международные спортивные федерации введут персональные санкции, это будет верх абсурда.

Я не думаю, что такое будет, но даже такой сценарий не стоит исключать. Сейчас от них можно ожидать что угодно — нужен любой повод, чтобы оправдать незаконные дисквалификации российских спортсменов.

Могут зацепиться за выступления, слова или просто за присутствие на мероприятии, как это было с Женей Рыловым. Но не надо путать: встреча олимпийцев с президентом — это традиционное мероприятие, она всегда бывает после окончания Олимпиады. Это торжественное награждение, это нормально.

Было бы наоборот странно, если бы спортсмены не пошли на эту встречу», — сказала Журова.

Биатлон,Светлана Журова,Владимир Путин,Госдума,
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