Тренер женской сборной по биатлону раскрыл размер своей зарплаты

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей зарплаты в национальной команде.

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Тренер сообщил, что практически не получает зарплату в сборной, состоя на четверть ставки в ЦСП и на четверть в Союзе биатлонистов России. В сумме зарплата Шашилова составляет 25 тысяч рублей.

«Работаю за герб, флаг и идею? Да. Потому что за державу обидно. Сразу сказал, когда пришел: цель — олимпийская медаль, хотя бы серебряная», — заявил Шашилов.

Также тренер исключил конфликты с личными тренерами спортсменов. Шашилов объяснил, что с ними ему нечего делить, а целью было собрать боеспособную команду.