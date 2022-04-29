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1 час назад

Михаил Шашилов рассказал о зарплате в 25 тысяч рублей в сборной России по биатлону

Inoprosportиещё 8

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей зарплаты в национальной команде.

Тренер женской сборной по биатлону раскрыл размер своей зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тренер сообщил, что практически не получает зарплату в сборной, состоя на четверть ставки в ЦСП и на четверть в Союзе биатлонистов России. В сумме зарплата Шашилова составляет 25 тысяч рублей.

«Работаю за герб, флаг и идею? Да. Потому что за державу обидно. Сразу сказал, когда пришел: цель — олимпийская медаль, хотя бы серебряная», — заявил Шашилов.

Также тренер исключил конфликты с личными тренерами спортсменов. Шашилов объяснил, что с ними ему нечего делить, а целью было собрать боеспособную команду.

Ранее Шашилов заявил, что останется в женской сборной России по биатлону на следующий сезон.

Биатлон,Михаил Шашилов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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