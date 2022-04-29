«Стыдно называть сумму»: биатлонистка о призовых за медаль ОИ

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала «Матч ТВ», что получила меньше миллиона рублей за медаль, завоёванную на Олимпийских играх в Пекине.
Нигматуллина стала бронзовым призером в смешанной эстафете и серебряным в женской эстафете. Ранее правительство Тюменской области выплатило 10 миллионов рублей победителям Игр, 15 миллионов рублей получили чемпионы соревнований, представляющие Ханты-Мансийск.
Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Они будут выплачены в конце года. Насколько знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской республики, — сказала Нигматуллина.
— 900 тысяч, верно?
— Ещё меньше.
— Это за одну медаль?
— Да, за одну медаль.
— Когда вы слышите новость про Тюмень и Ханты, вам не становится обидно?
— Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки.
— У вас не пропадает желание работать дальше в регионе? Или вам хотелось бы сменить его?
— Надеюсь, что во всём можно договариваться, но пока это у нас не получается.