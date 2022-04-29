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23 минуты назад

«Немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона». Нигматуллина о призовых от Удмуртии за олимпийские медали

Sports.ru

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала «Матч ТВ», что получила меньше миллиона рублей за медаль, завоёванную на Олимпийских играх в Пекине.

«Стыдно называть сумму»: биатлонистка о призовых за медаль ОИ
Фото: ТАССТАСС

Нигматуллина стала бронзовым призером в смешанной эстафете и серебряным в женской эстафете. Ранее правительство Тюменской области выплатило 10 миллионов рублей победителям Игр, 15 миллионов рублей получили чемпионы соревнований, представляющие Ханты-Мансийск.

Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Они будут выплачены в конце года. Насколько знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской республики, — сказала Нигматуллина.

— 900 тысяч, верно?

— Ещё меньше.

— Это за одну медаль?

— Да, за одну медаль.

— Когда вы слышите новость про Тюмень и Ханты, вам не становится обидно?

— Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки.

— У вас не пропадает желание работать дальше в регионе? Или вам хотелось бы сменить его?

— Надеюсь, что во всём можно договариваться, но пока это у нас не получается.

Биатлон,Ульяна Нигматуллина,
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