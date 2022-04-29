Зайцева высказалась о призовых Нигматуллиной

Думаю, 900 тысяч рублей — это нормальная сумма! Плохой жест обсуждать, что тебе дали мало денег. Для чего она это просто выносит? Надо между собой разбираться или говорить руководству, а не выносить проблему. Пусть работает лучше и будет больше зарабатывать! Так не делается. Я считаю, что спортсмен должен быть благодарным. Нужно радоваться в жизни тому, что тебе даётся в принципе», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.