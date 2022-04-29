Богалий в ответ на слова Нигматуллиной заявила о другой ценности медалей

Я вообще против всех скандальных высказываний. Всё-таки олимпийская медаль с тобой на всю жизнь. Мне сложно как-то комментировать, потому что у меня другие мысли в голове относительно выступления на Олимпийских играх. Понятно, что награждаются спортсмены на разных уровнях, в том числе и на региональном. Я могу сказать, что город Новосибирск в 2006 году мне подарил большой телевизор. Тогда была такая возможность, понимаете. Регион вот так смог отметить спортсмена. Я против таких высказываний — просить больше. Прежде всего, ценность у олимпийской медали немного другая», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.