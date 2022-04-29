Нигматуллина: стыдно называть сумму призовых за медаль ОИ

Серебряная и бронзовая медалистка Олимпиады в Пекине биатлонистка Ульяна Нигматтулина призналась, что ей стыдно назвать сумму призовых за олимпийскую медаль от Удмуртской республики.
В беседе с «Матч ТВ» Нигматуллина призналась, что ее призовые – меньше 900 тысяч рублей за одну медаль.
«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Они будут выплачены в конце года. Насколько знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской республики», - сказала спортсменка.
По словам биатлонистки, ей «немного обидно» сравнивать свои призовые с той суммой, которую получат спортсмены, представляющие Тюменскую область или Ханты-Мансийский автономный округ.
Ранее правительство Тюменской области выплатило 10 миллионов рублей победителям Олимпиады, правительство ХМАО выделило победителям Игр по 15 миллионов рублей.
На Олимпиаде в Пекине Нигматуллина стала бронзовым призером в смешанной эстафете и серебряным в женской эстафете.