Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Нигматуллина: стыдно называть сумму призовых за медаль ОИ

Вероника Полынина

Серебряная и бронзовая медалистка Олимпиады в Пекине биатлонистка Ульяна Нигматтулина призналась, что ей стыдно назвать сумму призовых за олимпийскую медаль от Удмуртской республики.

Нигматуллина: стыдно называть сумму призовых за медаль ОИ
Фото: ТАССТАСС

В беседе с «Матч ТВ» Нигматуллина призналась, что ее призовые – меньше 900 тысяч рублей за одну медаль.

«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Они будут выплачены в конце года. Насколько знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской республики», - сказала спортсменка.

По словам биатлонистки, ей «немного обидно» сравнивать свои призовые с той суммой, которую получат спортсмены, представляющие Тюменскую область или Ханты-Мансийский автономный округ.

Александр Тихонов: мы в свое время стартовали за крупу

Ранее правительство Тюменской области выплатило 10 миллионов рублей победителям Олимпиады, правительство ХМАО выделило победителям Игр по 15 миллионов рублей.

На Олимпиаде в Пекине Нигматуллина стала бронзовым призером в смешанной эстафете и серебряным в женской эстафете.

Биатлон,Александр Тихонов,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители