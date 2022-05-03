Нуждов сравнил зарплаты биатлонистов с зарплатой кассиров "Пятерочки"

– Я мог бы ее назвать. У меня есть понимание, откуда ее взять и как это будет. Это все я буду говорить на конференции. Я хочу, чтобы делегаты узнали это от меня, а не от журналистов. Думаю, так будет правильно, – сказал Нуждов.