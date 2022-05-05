Доротея Вирер озвучила планы на ближайший год

«Я решила продолжить выступать ещё один год. Я всё ещё чувствую, что могу показывать хорошие результаты, чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Последние два года без зрителей из-за коронавируса и мер изоляции прошли грустно. Мы начнём подготовку к предстоящему сезону 15 мая в Тоскане», — приводит слова Вирер Nordic Magazine.