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1 час назад

Доротея Вирер намерена выступать ещё как минимум один сезон

Чемпионат.com

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер объявила, что продолжит спортивную карьеру. В апреле спортсменке исполнилось 32 года.

Доротея Вирер озвучила планы на ближайший год
Фото: EPAEPA

«Я решила продолжить выступать ещё один год. Я всё ещё чувствую, что могу показывать хорошие результаты, чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Последние два года без зрителей из-за коронавируса и мер изоляции прошли грустно. Мы начнём подготовку к предстоящему сезону 15 мая в Тоскане», — приводит слова Вирер Nordic Magazine.

Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

Биатлон,Доротея Вирер,
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