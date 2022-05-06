Майгуров объявил о решении переизбраться на пост президента СБР

Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру для переизбрания на этот пост. Его слова приводит «РИА Новости».
«Я не придавал особого значения этому, если бы я был неизвестным, новым человеком в биатлоне, то занялся бы предвыборной программой раньше. Но я действующий глава СБР, результаты деятельности за два неполных года многим видны. Считаю, что я и моя команда добились определенных успехов, в первую очередь на Олимпиаде, был в целом успешный сезон, успешно выступили на чемпионате Европы», — сказал Майгуров.
По его словам, внешние результаты его деятельности являются лишь вершиной айсберга и новая реальность ставит другие вызовы. В частности, команда Майгурова уже занимается формированием календарного плана вместе с белорусами и прилагает все усилия, чтобы спортсмены не растеряли форму в отсутствии большой конкуренции.
«Я уверен, что с поддержкой тренеров, спортсменов и команды мы в силах справиться с этими вызовами. Я заявляю о своих намерениях участвовать в выборах», — отметил он.
Также о намерении баллотироваться на пост главы СБР ранее заявил вице-президент организации Алексей Нуждов. Выборы состоятся в июне.