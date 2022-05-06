Майгуров объявил о решении переизбраться на пост президента СБР

«Я не придавал особого значения этому, если бы я был неизвестным, новым человеком в биатлоне, то занялся бы предвыборной программой раньше. Но я действующий глава СБР, результаты деятельности за два неполных года многим видны. Считаю, что я и моя команда добились определенных успехов, в первую очередь на Олимпиаде, был в целом успешный сезон, успешно выступили на чемпионате Европы», — сказал Майгуров.