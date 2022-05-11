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1 час назад

Степанова ответила шокированному ее речью на встрече с Путиным Кристиансену

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала слова норвежского биатлониста Ветле Шоста Кристиансену, который был «шокирован» ее выступлением на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Степанова ответила норвежцу его фотографией в футболке с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Степанова опубликовала фотографию, на которой Кристиансен изображен в футболке с портретом Путина на медведе.

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«Ветле, ты был таки на верном пути?! Но что-то пошло не так в твоей судьбе, да? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке!» — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Напомним, Степанова на встрече российских олимпийцев с Владимиром Путиным выступила с речью, в которой поблагодарила главу государства за развитие спорта и страны. В свою очередь, Кристиансен после этого заявил, что считает выступление Степановой «шокирующим».

«Я пока не слышал ни об одной биатлонистке, которая выступала в том же духе», - сказал спортсмен.

Биатлон,Вероника Степанова,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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