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2 часа назад

Степанова о критике со стороны иностранцев: «Я получаю и слова поддержки. Мне пишут, что ждут обратно на лыжне, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о критике со стороны иностранных спортсменов.

Степанова ответила на критику со стороны иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен назвал шокирующей речь Степановой на церемонии чествования олимпийцев в Кремле.

«Ввязываться в серьезную полемику с некоторыми норвежскими лыжниками и биатлонистами я не считаю правильным. Подчеркиваю – некоторыми. Далеко не все из них меня критикуют.

Я получаю и слова поддержки на Западе, и от коллег по цеху. Но атмосфера сейчас на Западе такова, что не все могут поддерживать, мало кто рискнет делать это вслух.

Мне пишут в соцсетях, что ждут обратно на лыжне, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

После вопроса, кто конкретно пишет лыжнице из иностранных спортсменов, связь дала сбой.

Степанова пошутила о фото Кристиансена в футболке с Путиным: «Ветле, ты был-таки на верном пути? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя на Камчатке!»

Биатлон,Вероника Степанова,Владимир Путин,
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