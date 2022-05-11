Степанова ответила на критику со стороны иностранцев

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о критике со стороны иностранных спортсменов.
В частности, норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен назвал шокирующей речь Степановой на церемонии чествования олимпийцев в Кремле.
«Ввязываться в серьезную полемику с некоторыми норвежскими лыжниками и биатлонистами я не считаю правильным. Подчеркиваю – некоторыми. Далеко не все из них меня критикуют.
Я получаю и слова поддержки на Западе, и от коллег по цеху. Но атмосфера сейчас на Западе такова, что не все могут поддерживать, мало кто рискнет делать это вслух.
Мне пишут в соцсетях, что ждут обратно на лыжне, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
После вопроса, кто конкретно пишет лыжнице из иностранных спортсменов, связь дала сбой.
Степанова пошутила о фото Кристиансена в футболке с Путиным: «Ветле, ты был-таки на верном пути? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя на Камчатке!»