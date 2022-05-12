Убежавшая на Украину биатлонистка хочет обратно в сборную России

23-летняя биатлонистка Екатерина Бех, которая до 2018 года вызывалась в расширенный состав юниорской сборной России, а в последние годы выступала за национальную команду Украины на этапах Кубка мира, решила восстановить российское гражданство. В настоящее время спортсменка находится в России и пребывает в статусе беженки. Она уже занимается сбором документов, необходимых для восстановления гражданства. Об этом сообщается в телеграм-канале «Арена Урала».