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1 час назад

Оценены шансы украинской биатлонистки вернуться в сборную России

Lenta.ru

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил шансы украинской биатлонистки Екатерины Бех вернуться в сборную России. Его слова приводит РБК.

Оценены шансы украинской биатлонистки вернуться в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Майгуров заявил, что Бех сможет выступать за сборную России, если пройдет все необходимые для обратной смены гражданства процедуры.

«Ей надо пройти отбор в сборную команды, принадлежать к той или иной региональной федерации. Если она сможет пройти эти процедуры, то будем ждать ее в сборной», — подчеркнул он.

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При этом глава СБР добавил, что обращения об Бех не поступало.

Ранее 12 мая «Арена Урала» сообщила, что Бех захотела вернуть российское гражданство. По информации источника, в данный момент спортсменка находится в статусе беженки и занимается сбором документов, необходимых для восстановления гражданства. Позже Бех планирует приступить к тренировкам в одной из региональных сборных.

Об исключении из сборной Украины Бех, а также Ольги Абрамовой и Оксаны Москаленко стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.

Бех начала выступать за украинскую сборную в 2018 году. В 2019 году биатлонистка стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Биатлон,Оксана Москаленко,Екатерина Бех,Виктор Майгуров,Ольга Абрамова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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