Шансы украинской биатлонистки вернуться в сборную России оценили

«Обращения еще от нее не поступало. Но если поступит, то пройдет процедура сначала получения гражданства страны, а уже потом спортивного гражданства. Надо понимать, в каком регионе она планирует выступать, дальше пройти отбор в сборную команды. Если эти критерии выполнятся, то для того чтобы выступать за Россию, ей нужно принадлежать к той или иной региональной федерации. Если она сможет пройти эти процедуры, то будем ждать ее в сборной», — оценил шансы Бех на возобновление спортивной карьеры в РФ Майгуров.