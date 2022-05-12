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38 минут назад

Шансы украинской биатлонистки вернуться в сборную России оценили

Елена Прошина

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в беседе с «РБК Спорт» оценил шансы украинской спортсменки на возвращение в сборную РФ. По его словам, она сможет снова выступать за российскую команду, если пройдет все необходимые для обратной смены гражданства процедуры.

Шансы украинской биатлонистки вернуться в сборную России оценили
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что Екатерину Бех и еще двух бывших биатлонисток РФ Оксану Москаленко и Ольгу Абрамову в апреле уволили из сборной Украины из-за «невыполнения критерий попадания в состав». Позже сообщалось, что Бех находится в России в статусе беженки, планирует вернуть российское гражданство и выступать за сборную Тюменской области.

«Обращения еще от нее не поступало. Но если поступит, то пройдет процедура сначала получения гражданства страны, а уже потом спортивного гражданства. Надо понимать, в каком регионе она планирует выступать, дальше пройти отбор в сборную команды. Если эти критерии выполнятся, то для того чтобы выступать за Россию, ей нужно принадлежать к той или иной региональной федерации. Если она сможет пройти эти процедуры, то будем ждать ее в сборной», — оценил шансы Бех на возобновление спортивной карьеры в РФ Майгуров.

Напомним, что биатлонистка получила украинское гражданство в 2018 году. Выступая за Украину, она выиграла серебро на чемпионате страны в спринте и два золота на чемпионате мира.

Биатлон,Оксана Москаленко,Екатерина Бех,Виктор Майгуров,Ольга Абрамова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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