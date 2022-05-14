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1 час назад

Норвежский биатлонист Кристиансен разочарован поведением российских спортсменов

Газета.Ruиещё 1

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Ветле Шоста Кристиансен высказался о поведении российских спортсменов, в частности упомянув выступления лыжницы Вероники Степановой.

Норвежский спортсмен разочаровался в россиянах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не знаю, осознают ли они, как тяжело им будет вернуться, когда у них там такие настроения. Я также не знаю, рады ли они оставаться в России. К сожалению, это их мнение. Они наивные пешки на шахматной доске, но они все равно могли бы избежать подобных высказываний. Вполне возможно, что люди боятся за собственную жизнь, но я нахожу выступления Степановой разочаровывающими и неприятными», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

«Российским спортсменам промыли мозги»

После Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что биатлонист сборной Болгарии Благой Тодев отказался пожертвовать свою зарплату в поддержку Украины.

Биатлон,Вероника Степанова,
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