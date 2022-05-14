Норвежский спортсмен разочаровался в россиянах

«Я не знаю, осознают ли они, как тяжело им будет вернуться, когда у них там такие настроения. Я также не знаю, рады ли они оставаться в России. К сожалению, это их мнение. Они наивные пешки на шахматной доске, но они все равно могли бы избежать подобных высказываний. Вполне возможно, что люди боятся за собственную жизнь, но я нахожу выступления Степановой разочаровывающими и неприятными», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.