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37 минут назад

СБР нужно продолжать диалог с IBU и национальными федерациями других стран, считает Ростовцев

Матч ТВ

Трехкратный чемпион мира по биатлону, бывший тренер сборной России Павел Ростовцев считает, что Союзу биатлонистов России (СБР) нужно продолжать диалог с Международным союзом биатлонистов (IBU) и национальными федерациями других стран.

Ростовцев о будущем биатлона: диалог с IBU нужно продолжать
Фото: Матч твМатч тв

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации.

— Я высоко оцениваю работу президента Майгурова и его команды, но вопросы к работе живой организации есть всегда. Работы непочатый край, особенно по развитию биатлона в регионах. И не только.

Нужно оптимизировать систему отбора в сборные России всех уровней. Система должна быть такой, чтобы выявлять и вести кандидатов в национальную команду достаточно рано.

Нужно выстроить более чёткую работу с Минспорта и ЦСП. Сборная страны и ближайший резерв должны быть максимально обеспечены за счёт средств федерального бюджета. Без этого никуда не денешься.

Нужно тесно сотрудничать с ОКР, который располагает достаточно серьёзными возможностями для поддержки общероссийских спортивных федераций.

Необходимо продолжать диалог с Международным союзом биатлонистов и национальными федерациями других стран, чтобы остаться частью IBU. С людьми нужно разговаривать, а молчание — путь в никуда. Понятно, что о какой-то поддержке речь не идёт сейчас, но важно сохранить контакты, которые есть, — сказал Ростовцев «Чемпионату».

Решение об отстранении россиян было принято на фоне текущей ситуации на Украине, а также в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Виктор Майгуров возглавляет СБР с 11 июля 2020 года.

Биатлон,Виктор Майгуров,Павел Ростовцев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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