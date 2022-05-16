Ростовцев о будущем биатлона: диалог с IBU нужно продолжать

— Я высоко оцениваю работу президента Майгурова и его команды, но вопросы к работе живой организации есть всегда. Работы непочатый край, особенно по развитию биатлона в регионах. И не только.



Нужно оптимизировать систему отбора в сборные России всех уровней. Система должна быть такой, чтобы выявлять и вести кандидатов в национальную команду достаточно рано.



Нужно выстроить более чёткую работу с Минспорта и ЦСП. Сборная страны и ближайший резерв должны быть максимально обеспечены за счёт средств федерального бюджета. Без этого никуда не денешься.



Нужно тесно сотрудничать с ОКР, который располагает достаточно серьёзными возможностями для поддержки общероссийских спортивных федераций.



Необходимо продолжать диалог с Международным союзом биатлонистов и национальными федерациями других стран, чтобы остаться частью IBU. С людьми нужно разговаривать, а молчание — путь в никуда. Понятно, что о какой-то поддержке речь не идёт сейчас, но важно сохранить контакты, которые есть, — сказал Ростовцев «Чемпионату».