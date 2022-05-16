Ростовцев о будущем биатлона: диалог с IBU нужно продолжать

Трехкратный чемпион мира по биатлону, бывший тренер сборной России Павел Ростовцев считает, что Союзу биатлонистов России (СБР) нужно продолжать диалог с Международным союзом биатлонистов (IBU) и национальными федерациями других стран.
IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации.
— Я высоко оцениваю работу президента Майгурова и его команды, но вопросы к работе живой организации есть всегда. Работы непочатый край, особенно по развитию биатлона в регионах. И не только.
Нужно оптимизировать систему отбора в сборные России всех уровней. Система должна быть такой, чтобы выявлять и вести кандидатов в национальную команду достаточно рано.
Нужно выстроить более чёткую работу с Минспорта и ЦСП. Сборная страны и ближайший резерв должны быть максимально обеспечены за счёт средств федерального бюджета. Без этого никуда не денешься.
Нужно тесно сотрудничать с ОКР, который располагает достаточно серьёзными возможностями для поддержки общероссийских спортивных федераций.
Необходимо продолжать диалог с Международным союзом биатлонистов и национальными федерациями других стран, чтобы остаться частью IBU. С людьми нужно разговаривать, а молчание — путь в никуда. Понятно, что о какой-то поддержке речь не идёт сейчас, но важно сохранить контакты, которые есть, — сказал Ростовцев «Чемпионату».
Решение об отстранении россиян было принято на фоне текущей ситуации на Украине, а также в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Виктор Майгуров возглавляет СБР с 11 июля 2020 года.