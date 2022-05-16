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49 минут назад

«Это тот самый случай, когда хвост виляет собакой» — Васильев раскритиковал переход Серохвостова и Халили в женскую группу

Матч ТВиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с «Матч ТВ» выразил недовольство тем, что Даниил Серохвостов и Карим Халили будут готовиться к новому сезону в женской группе.

Олимпийский чемпион о биатлоне: «Это тот самый случай, когда хвост виляет собакой»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее в понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило составы групп сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23.

— Это ерунда полная. Если продолжат в том же духе, то это будет полная чехарда. Это очень странно. Что-то спортсменам стали слишком много позволять. Это тот самый случай, когда хвост виляет собакой. Нужно в данном отношении поменьше позволять демократии. Спортсмены, те, которые готовятся за государственный счет, должны выполнять все требования, которые перед ними предъявляются. И всю эту самодеятельность, «хочу — не хочу» они должны оставлять дома. В противном случае они должны полностью переходить на самоподготовку за свои деньги. Тогда они могут делать все, что им заблагорассудится. Все остальное — в рамках установленных процедур и установленного порядка. В армии так не положено — когда у одного командира нравится, а у другого — нет. А уж тем более, когда мужчины и женщины в одной группе тренируются… Не знаю, мне это не нравится. Я этот вариант не приемлю совсем.

Что касается группы спортсменок, которые будут работать с Шашиловым, то, жаль, конечно, девчонок. К сожалению, под руководством Шашилова в этой группе не вижу никаких перспектив. Отдельно, может быть, что-то увидим, но глобально, чтобы составлять конкуренцию зарубежным командам, лидерам мирового биатлона — я перспектив здесь не вижу. Со временем, я надеюсь, все встанет на круги своя, и в этот момент мы должны быть готовы к международным соревнованиям. Раскачиваться будет некогда. А в конфигурации с Шашиловым ничего хорошего там не будет, — сказал Васильев «Матч ТВ».

Биатлон,Даниил Серохвостов,Дмитрий Васильев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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