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2 часа назад

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал подробности проведения Кубка Содружества

Чемпионат.com

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился подробностями, связанными с проведением Кубка Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов.

Президент СБР Майгуров рассказал подробности проведения Кубка Содружества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день запланированы шесть этапов Кубка Содружества: два в августе и сентябре, четыре – зимой. Будет та же система очков, что в Кубке мира. Предусмотрена серьёзная мотивационная часть для спортсменов, но сумму призовых пока назвать не могу. Мы не будем ограничивать количество команд, но в них должно быть по четыре человека – это связано

Календарь Кубка Содружества с нашим календарём уже синхронизированы. На российские старты эти соревнования накладываться не будут. Что касается первого этапа в Сочи, то ведём переговоры с «Газпромом» о том, чтобы минимизировать все риски, связанные с проведением соревнований на роллерной трассе в «Лауре», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Биатлон,Андрей Ирха,Виктор Майгуров,Газпром,
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