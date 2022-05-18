Президент СБР Майгуров рассказал подробности проведения Кубка Содружества

«На сегодняшний день запланированы шесть этапов Кубка Содружества: два в августе и сентябре, четыре – зимой. Будет та же система очков, что в Кубке мира. Предусмотрена серьёзная мотивационная часть для спортсменов, но сумму призовых пока назвать не могу. Мы не будем ограничивать количество команд, но в них должно быть по четыре человека – это связано