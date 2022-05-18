Тренер белорусок пожаловался на проблему декретов

«Ну, вы знаете, это же такое дело. Сегодня, может… Это ведь девушки. Они могут в любой момент объявить и уйти в декрет, кто-то… Пока мы все собрались и начали первый тренировочный сбор. Пока у нас такой установочный сбор, можно сказать», — приводит слова Рыженкова «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».