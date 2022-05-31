На это уйдут десятки лет: Майгуров - об импортозамещении в биатлоне

«Безусловно, санкции будут сказываться на обеспечении биатлонистов инвентарём. В прошедшем сезоне у СБР был позитивный опыт использования отечественных парафинов и мазей – часть олимпийских медалей на Играх в Пекине мы завоевали на продукции российских производителей, которую отобрали благодаря совместному проекту СБР с Инновационным центром ОКР. По остальным позициям, если говорить про инвентарь элитного класса, на его создание уйдут не просто годы – возможно десятки лет. СБР интересно участвовать в этом, мы ещё год назад обсуждали такой проект с крупнейшим производителем лыж – фабрикой в Балабаново, с министерством спорта Калужской области. Тот год был олимпийский и дальше начальной стадии продвинуться не было возможности, но СБР по-прежнему в