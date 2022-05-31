В РФ под Новый год впервые может пройти городская гонка по биатлону

«Интерес аудитории к гонкам в Уфе и Тюмени в конце прошлого сезона, в которых участвовала сборная Беларуси, был довольно большим. Количество просмотров чемпионата России и на ТВ, и в интернете тоже растёт из года в год. Маловероятно, что цифры просмотров внутренних соревнований дотянут до уровня Кубка мира, но так категорично – никто не будет смотреть – я бы вопрос не ставил.