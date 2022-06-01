В России пройдёт уникальная городская биатлонная гонка — как она может выглядеть?

Союз биатлонистов России прорабатывает интересную идею. Получится ли круче, чем «Рождественская гонка» в Германии?

Своя «Рождественская гонка»

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Окончательное решение о судьбе российских биатлонистов ещё не принято, но всё идёт к тому, что на мировую арену наших спортсменов не пустят. И если этапы Кубка мира худо-бедно заменят Кубок Содружества и Кубок СБР, то как быть с любимой многими болельщиками «Рождественской гонкой»?

Решение здесь напрашивается само собой – у нас будет своя гонка.

«У нас есть планы сделать под Новый год яркую городскую гонку с элементами шоу. Какие-то детали будем обсуждать с вещателем – контракт на новый сезон пока не подписан, хотя предложения у СБР уже есть», – рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Чемпионату».

Пока точно неясно, каким будет формат шоу-турнира, кто в нём будет участвовать и какими будут призы.

Городская гонка находится на стадии разработки, и детали пока неизвестны. Но мы рискнём предположить, что она будет напоминать одну из существующих шоу-гонок.

РИА

Прототипом, вероятно, послужит всем известная «Рождественская гонка», которая и задала моду на шоу ещё в 2002 году. Теперь она ежегодно проходит в Германии. Там биатлонисты вместо привычной биатлонной трассы бегут по футбольному стадиону с выходом в город. Обычно сражение сопровождается концертом, да и сами биатлонисты наслаждаются праздничной атмосферой.

Кстати, именно Россия – самый титулованный участник «Рождественской гонки». В активе команды пять побед и по три вторых и третьих места.

Российский опыт

Неудивительно, что и в России пытались проводить аналог «Рождественской гонки». С 2011 по 2016 год проходила «Гонка чемпионов». Она была похожа на шоу-гонку в Гельзенкирхене лишь отчасти. Да, турнир также проводился не на биатлонных трассах, а на стадионах («Олимпийский», «Лужники», «Геолог»). Но в программе соревнований сначала шли мужской и женский масс-старты, по результатам которых формировались пары для одиночной смешанной эстафеты. Поэтому было очень увлекательно, когда Вита Семеренко бежала с Эмилем Хегле Свендсеном, а Ольга Зайцева – с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Гонка имела успех у публики. Также были гонки со звёздами, завершившими карьеру, детские заезды и, разумеется, не обходилось без концерта.

При этом если «Рождественская гонка», как понятно из названия, проходила в конце декабря, незадолго до католического Рождества, то «Гонка чемпионов» была приурочена к годовщине полёта Юрия Гагарина в космос и проводилась в конце марта – начале апреля, то есть аккурат в конце сезона.

На заключительную «Гонку чемпионов» в 2016 году были приглашены и лыжники, чего не бывало на «Рождественской гонке». Для этого была даже разработана «суперсмешанная эстафета», где по очереди этапы бежали лыжники и биатлонисты. Выглядело довольно необычно и крайне интересно для поклонников зимних видов спорта. Может быть, на предстоящей городской гонке стоит вновь попробовать подобный эксперимент?

Лыжники на улицах

СБР может принять во внимание опыт ещё одной колоритной городской гонки, из лыжного спорта. Ежегодно в Дрездене проходит этап Кубка мира, во время которого спортсмены соревнуются не в привычном антураже лыже-биатлонных стадионов, а прямо в городе, где проложена снежная трасса.

Из-за условий, которые диктует городская среда, в программу этапа включены лишь спринтерские гонки: женские и мужские, личные и командные. Из-за того, что на улицах города невозможно проложить длинную трассу, спортсмены, по сути, бегают несколько кругов по небольшому отрезку. Но почти вдоль всей трассы собираются зрители, а камера выхватывает необычные виды.

РИА

Впрочем, для формата биатлонного шоу небольшой круг не помеха. Им всё равно придётся возвращаться на стрельбище. А вот организация стрелковых позиций посреди города может вызвать серьёзные трудности. Если насыпать на улицах слой снега можно, то поставить стрелковые установки – сложно.

Ясно, что у СБР свои соображения и идеи. Но, если помечтать, классным вариантом видится проведение гонки в «Лужниках» с выездом за территорию арены. В чаше – стрельбище, а дальше спортсмены бегут небольшой круг с видом на Академию наук, МГУ и те же «Лужники». Это будет очень красиво!