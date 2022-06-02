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1 час назад

Биатлонист Логинов рассказал о дружбе с партнерами по сборной Бабиковым и Цветковым

Газета.Ruиещё 2

Двукратный олимпийский призер, российский биатлонист Александр Логинов рассказал о дружбе с партнерами по национальной сборной Антоном Бабиковым и Максимом Цветковым.

Логинов рассказал о дружбе с Бабиковым и Цветковым
Фото: Газета.руГазета.ру

«У Максима свое направление, у Антона свое, мы живем в разных городах. Но если встретимся на тренировке, то молча не бежим, нам есть о чем поговорить.

У нас много людей вокруг, которых можно назвать друзьями. Да, думаю, мы три товарища. Прошло 10-12 лет, как мы общаемся. Не было такого, чтобы мы потерялись.

В прошлом году семья Цветкова приезжала в гости в Саратов, семью Бабиковых тоже всегда жду в гости. Однако времени у нас не так много», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Логинов, Бабиков и Цветков готовятся к следующему сезону в группе Сергея Башкирова.

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что не испытывает негатива к комментатору Дмитрию Губерниеву за его эмоциональное высказывание в свой адрес.

Биатлон,Эдуард Латыпов,Антон Бабиков,Дмитрий Губерниев,Александр Логинов,Максим Цветков,
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