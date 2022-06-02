Логинов рассказал о дружбе с Бабиковым и Цветковым

«У Максима свое направление, у Антона свое, мы живем в разных городах. Но если встретимся на тренировке, то молча не бежим, нам есть о чем поговорить.



У нас много людей вокруг, которых можно назвать друзьями. Да, думаю, мы три товарища. Прошло 10-12 лет, как мы общаемся. Не было такого, чтобы мы потерялись.



В прошлом году семья Цветкова приезжала в гости в Саратов, семью Бабиковых тоже всегда жду в гости. Однако времени у нас не так много», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».