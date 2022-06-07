Фото: Кристина Резцова тренируется на тредбане в инновационном центре ОКР

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов опубликовал в своём телеграм-канале фотографии, на которых можно посмотреть, как проводит тренировки двукратный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Кристина Резцова. В настоящее время Резцова тренируется на тредбане в инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР).