Зайцева — Нигматуллину: меньше слов, больше дела

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказала мнение по поводу претензий к нынешнему главе Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову со стороны тренера Ильшата Нигматуллина, мужа и тренера двукратной медалистки Олимпиады-2022 Ульяны Нигматуллиной.

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«Я не понимаю, когда люди, никогда в жизни никого не воспитавшие, начинают выражать претензии к кому бы то ни было. В том, что Ульяна уехала из Пекина с двумя медалями, есть заслуга нынешнего руководства СБР, в том числе президента Викто

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Спортсмены были обеспечены всем необходимым, провели отличную подготовку, получили прекрасно подготовленный инвентарь. Да и медали свои Ульяна взяла в эстафетах, где, помимо неё, бежали ещё по три спортсмена, вклад которых в награды оказался как минимум не меньше.

Почему эти вопросы не возникали раньше, а задаются только сейчас, когда до выборов президента СБР осталось две недели? Видно, что такие вот «тренеры» просто «заряжены» на то, чтобы именно сейчас лить потоки грязи. Удобно же, правда? Индивидуальная подготовка не была согласована? А были гарантии, что на своей индивидуальной подготовке Ульяна попала бы в олимпийскую команду?

Некрасиво это. Я знаю Майгурова очень давно. Он очень дипломатичный и тактичный человек, отвечать на такие слова точно не будет. Если бы от меня зависело, я бы не отпускала спортсменов на индивидуальную подготовку по многим причинам. Молча тренируйтесь в команде, и всё. У вас всё есть. Комнату отдельную? А ты трёхкратная олимпийская чемпионка? Даже во времена Михаила Прохорова такого не было. Хочешь что-то особенное – возьми сам и заплати.