Глава Союза биатлонистов готов выступать под нейтральным флагом

– Мы согласимся. Сейчас это будет правильно. Когда некоторое время назад я говорил, что выступаю против участия наших спортсменов без флага где бы то ни было, ситуация была иной. Уже было понятно, что никто не собирается никуда нас допускать, поэтому я и не видел смысла идти на дополнительные унижения, – сказал Майгуров.