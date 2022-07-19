В СБР рассказали о нежелании российских биатлонистов менять гражданство

В Союзе биатлонистов России (СБР) высказались по вопросу смены атлетами спортивного гражданства. Сообщение приводит РИА Новости.

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Глава организации Виктор Майгуров рассказал о нежелании биатлонистов менять гражданство. Он выразил надежду, что ситуация в этом отношении не изменится. Функционер допустил, что СБР рассмотрит вопрос возвращения российского спортивного гражданства Екатерине Бех и Оксане Москаленко, которые с 2018 года представляли Украину.

Ранее 19 июля стало известно, что первая ракетка России Дарья Касаткина допустила смену спортивного гражданства. Россиянка отметила, что может рассмотреть такой сценарий ради участия в Олимпийских играх и других международных стартах.

До этого депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Эта инициатива встретила критику как со стороны других парламентариев, так и в спортивном сообществе. В частности, ее не одобрили депутат Госдумы Ирина Роднина и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.