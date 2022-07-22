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1 час назад

Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Жураускайте

Чемпионат.comиещё 2

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ биатлонистки Жураускайте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что 23-летняя Жураускайте решила перейти в сборную Литвы. Ради этого она отказалась от российского гражданства. Прадед Лидии был литовцем, поэтому спортсменке дадут паспорт Литвы, как только поступит официальный документ об отказе от гражданства России. Также сообщалось, что Лидия не говорит по-литовски.

«Моя главная цель — это выступление на Олимпийских играх в Италии», — ранее заявляла спортсменка. Олимпиада в Милане пройдёт в 2026 году.

Владимир Путин,
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