Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ биатлонистки Жураускайте

Ранее сообщалось, что 23-летняя Жураускайте решила перейти в сборную Литвы. Ради этого она отказалась от российского гражданства. Прадед Лидии был литовцем, поэтому спортсменке дадут паспорт Литвы, как только поступит официальный документ об отказе от гражданства России. Также сообщалось, что Лидия не говорит по-литовски.