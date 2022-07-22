Губерниев прокомментировал лишение биатлонистки гражданства России

"У нее литовские корни, и она решила связать свою жизнь с Литвой. Имеет на это полное право. О такой биатлонистке я не знаю. Потеря ли это? Вряд ли. С учетом того, что ее путь отличается от пути, который был у Кузьминой и Домрачевой. Конечно, мы пожелаем ей удачи", — приводит слова телеведущего "СЭ".