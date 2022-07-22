Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
26 минут назад

Губерниев не считает потерей отказ от российского паспорта биатлонистки Жураускайте

Газета.Ruиещё 13

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ от гражданства Российской Федерации родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте.

Губерниев прокомментировал лишение биатлонистки гражданства России
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

"У нее литовские корни, и она решила связать свою жизнь с Литвой. Имеет на это полное право. О такой биатлонистке я не знаю. Потеря ли это? Вряд ли. С учетом того, что ее путь отличается от пути, который был у Кузьминой и Домрачевой. Конечно, мы пожелаем ей удачи", — приводит слова телеведущего "СЭ".

В 2021 году глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас сообщал, что биатлонистке уже удалось получить гражданство прибалтийской страны. Спортсменка ждала лишь документ из России, который бы свидетельствовал о лишении ее местного гражданства. Жараускайте заявляла, что ее главной целью является выступление на Олимпийских играх в Италии, которые пройдут в 2026 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о лишении спортсменки гражданства РФ.

Биатлон,Дмитрий Губерниев,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители