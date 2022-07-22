Губерниев прокомментировал лишение биатлонистки гражданства России

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ от гражданства Российской Федерации родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте.
"У нее литовские корни, и она решила связать свою жизнь с Литвой. Имеет на это полное право. О такой биатлонистке я не знаю. Потеря ли это? Вряд ли. С учетом того, что ее путь отличается от пути, который был у Кузьминой и Домрачевой. Конечно, мы пожелаем ей удачи", — приводит слова телеведущего "СЭ".
В 2021 году глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас сообщал, что биатлонистке уже удалось получить гражданство прибалтийской страны. Спортсменка ждала лишь документ из России, который бы свидетельствовал о лишении ее местного гражданства. Жараускайте заявляла, что ее главной целью является выступление на Олимпийских играх в Италии, которые пройдут в 2026 году.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о лишении спортсменки гражданства РФ.