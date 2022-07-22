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38 минут назад

Тихонов о Жураускайте: «Нет ничего плохого в том, что наши спортсмены поедут выступать за Литву. От этого наши отношения станут только добрее»

Sports.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что российская биатлонистка Лидия Жураускайте перешла в сборную Литвы.

Тихонов поддержал уехавшую биатлонистку
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я в этом не вижу ничего особенного. Нет ничего плохого в том, что наши спортсмены поедут выступать за Литву – от этого наши отношения станут только добрее.

Хотя бы через спорт. Почему нет? Наши спортсмены выступают и за США, и за Канаду. В этом нет ничего страшного.

А политическая обстановка – она наладится. Значимость спортивных соревнований без России теряется. Все станет на свои места, я в этом не сомневаюсь.

Мы всегда были за мирные соглашения», – сказал Тихонов.

Биатлон,Александр Тихонов,
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