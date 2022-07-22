Тихонов поддержал уехавшую биатлонистку

«Я в этом не вижу ничего особенного. Нет ничего плохого в том, что наши спортсмены поедут выступать за Литву – от этого наши отношения станут только добрее.



Хотя бы через спорт. Почему нет? Наши спортсмены выступают и за США, и за Канаду. В этом нет ничего страшного.



А политическая обстановка – она наладится. Значимость спортивных соревнований без России теряется. Все станет на свои места, я в этом не сомневаюсь.



Мы всегда были за мирные соглашения», – сказал Тихонов.