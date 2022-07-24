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42 минуты назад

Стали известны даты заседания по возможному допуску российских биатлонистов на Кубок мира

Чемпионат.com

Стали известны даты заседания по возможному допуску российских биатлонистов на Кубок мира, сообщает Langrenn.

Стали известны даты заседания по допуску биатлонистов РФ на Кубок мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, правление Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос о том, будут ли спортсмены из России и Беларуси допущены к участию в Кубке мира, Кубке IBU и международных чемпионатах в следующем сезоне. IBU сделает это на своём осеннем заседании, которое состоится в Зальцбурге, Австрия, с 15 по 18 сентября.

Федерация биатлона России была частично отстранена от участия в IBU с 2017 года, но это было по причинам, связанным с допингом. С тех пор российские спортсмены смогли участвовать в кубках и чемпионатах IBU под российским флагом, но они были лишены этого права, когда в марте этого года Российская Федерация была полностью запрещена в международных соревнованиях в этом виде спорта.

Биатлон,
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